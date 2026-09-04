Mainstay Medical Holdings plc oggi ha annunciato la pubblicazione dei risultati della valutazione a due anni dello studio clinico randomizzato RESTORE condotto su ReActiv8 per il trattamento della lombalgia cronica refrattaria.
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