Mainstay Medical Holdings plc oggi ha annunciato la pubblicazione dei risultati della valutazione a due anni dello studio clinico randomizzato RESTORE condotto su ReActiv8 per il trattamento della lombalgia cronica refrattaria.

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