OKX, società fintech leader a livello globale e piattaforma di trading di criptovalute, ha annunciato oggi una notevole crescita dell'uso quotidiano di OKX Card in Europa, con un aumento del volume di acquisti del 280% su base annua questa estate e un aumento delle transazioni del 178% , come conseguenza dell'utilizzo sempre maggiore della carta da parte dei clienti per spese di routine, tra cui alimentari, trasporti e carburante.

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The OKX Card is designed to bridge the gap between holding digital assets and using them in everyday life, bringing earning, spending, and rewards together within the broader OKX ecosystem.

La crescita si registra nel momento in cui le carte crypto attraversano un momento di slancio nel settore generale dei pagamenti.

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