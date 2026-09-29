Il Lumo Art & Tech festival, un nuovo festival internazionale della durata di dieci giorni che analizza le sinergie tra arte, tecnologia e scienza, ha annunciato il suo programma completo per la prima edizione che si terrà a Oulu, nella Finlandia settentrionale, come parte dell'anno di Oulu2026 Capitale europea della cultura. Il festival si svolgerà in 16 diverse sedi culturali e luoghi esterni, riunendo esposizioni, rappresentazioni artistiche luminose e audio, performance audiovisive, conferenze ed eventi professionali.

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Björk. Credit: Vidar Logi

Uno degli eventi principali sarà l'esibizione dell'artista e musicista islandese Björk , che aprirà il festival il 13 novembre. Dopo il suo debutto a Reykjavík, l'esibizione porterà tre installazioni audiovisive al centro commerciale Pekuri di Oulu: Ancestress, Sorrowful Soil e Björk Orkestral .

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Henri Turunen

Direttore del programma di Oulu2026

henri.turunen@oulu2026.eu





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