IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ha annunciato oggi il suo percorso di upgrade per un computer quantistico in grado di utilizzare qubit logici.

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UMI AI Factory selects IQM's staged path to Europe's first superconducting quantum computer with logical qubits

UMI AI Factory selects IQM's staged path to Europe's first superconducting quantum computer with logical qubits

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