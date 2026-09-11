IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ha annunciato oggi il suo percorso di upgrade per un computer quantistico in grado di utilizzare qubit logici.

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UMI AI Factory selects IQM's staged path to Europe's first superconducting quantum computer with logical qubits

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