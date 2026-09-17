LTM , il partner di Business Creativity delle più grandi aziende al mondo, ha annunciato oggi di essere stato insignito di un premio Digital Masters Award 2026 nella categoria Innovator di Avasant, una società leader di consulenza aziendale. Il premio è un riconoscimento per l'impegno di LTM nei confronti di innovazione, eccellenza e per la sua capacità di guidare risultati aziendali trasformativi per i clienti tramite il suo portafoglio di offerte gestite dall'IA.

Il premio è stato consegnato nel corso della cerimonia dei Digital Masters Awards in occasione di Partner Connect 2026 a Los Angeles. LTM è stato tra i 18 fornitori di servizi da un gruppo di oltre 76 fornitori globali di servizi tecnologici valutati da Avasant per l'edizione di quest'anno dei Digital Masters Awards.

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