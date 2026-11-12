LTM , il partner di Business Creativity per le più grandi aziende al mondo, ha annunciato oggi che AI-QEM , la sua capacità proprietaria di mitigazione degli errori quantistici basata sull'IA, è ora disponibile nell' IBM Quantum Functions Catalog . Con questo traguardo, LTM diventa il primo Global Systems Integrator (GSI) a livello mondiale a pubblicare una funzione nel catalogo.

Il catalogo IBM Quantum Functions Catalog è un ecosistema di servizi software quantistici sviluppati dai partner che semplificano i flussi di lavoro quantistici e consentono a ricercatori e aziende di realizzare esperimenti quantistici in modo più efficiente per lo sviluppo di algoritmi e la prototipazione di applicazioni. AI-QEM è disponibile come una funzione di circuito, che consente agli utenti di piani di accesso IBM Quantum idonei di applicare la capacità di mitigazione degli errori di LTM direttamente all'interno dei loro flussi di lavoro Qiskit.

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