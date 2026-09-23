LTM , il partner di Business Creativity per le più grandi aziende al mondo, ha lanciato oggi i modelli BlueVerse™ SovereignSphere™ , che consentiranno alle organizzazioni di trasformare conoscenze proprietarie in capacità IA che comprendono il contesto della loro attività e operano all'interno dei loro limiti di governance.

I modelli BlueVerse SovereignSphere consentono alle aziende di superare le sfide principali dell'adozione dell'IA, riducendo i costi infrastrutturali, semplificando la governance e riducendo la dipendenza da modelli IA generici. Aiutano le organizzazioni a sviluppare un'IA che comprende la loro attività, il linguaggio, i flussi di lavoro, le politiche e l'esperienza nel settore come capacità nativa. Le aziende mantengono la titolarità dei loro modelli e la proprietà intellettuale, traendo vantaggio da un'economia IA più prevedibile e da una minore dipendenza da architetture ad alto consumo di token.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923071471/it/

Contatto per i media: Shambhavi Revandkar | Relazioni globali con i media | Shambhavi.revandkar@ltm.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire