LTM , il partner di Business Creativity per le più grandi aziende al mondo, ha annunciato oggi il lancio di GCC Origin , una business unit dedicata per aiutare le aziende a creare, gestire, sviluppare e trasformare Global Capability Centers (Centri di competenza globali) in India.

Con la necessità di evolversi dei GCC nell'era dell'intelligenza artificiale, le aziende cercano una maggiore scalabilità, velocità e integrazione. GCC Origin rappresenta l'evoluzione della strategia GCC di LTM per soddisfare l'evolversi di queste esigenze. Operando come business unit indipendente all'interno di LTM, GCC Origin avrà un'amministrazione propria, team di vendita e consegna, competenze specialistiche e investimenti significativi.

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