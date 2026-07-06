LTM , il partner di Business Creativity per le aziende più grandi al mondo, ha lanciato BlueVerse™ RightLogic , un quadro di valutazione della cybersecurity e di garanzia del rischio per aiutare le aziende a identificare, valutare e correggere l'esposizione informatica nel momento dell'adozione dell'IA.

L'IA è ora in grado di identificare e sfruttare in modo autonomo le vulnerabilità, mentre continuano a espandersi esposizione all'interno delle infrastrutture, applicazioni e supply chain. Tutto questo ha trasformato il rischio informatico da un problema di natura tecnologica a una priorità per la dirigenza, con aziende che fanno fatica a mantenere la visibilità e rispondere alla velocità con cui emergono nuove minacce.

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