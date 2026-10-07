LTM , il partner per la creatività aziendale delle maggiori imprese mondiali, oggi annuncia l'ampliamento della collaborazione con Google Cloud per velocizzare l'adozione di Gemini Enterprise targato Google Cloud . La partnership aiuterà le organizzazioni a creare, implementare e far crescere soluzioni IA coniugando le funzionalità di Gemini Enterprise con la vasta esperienza nel settore, il talento ingegneristico e le capacità di fornitura globali che caratterizzano LTM.

Nel quadro di questa collaborazione, LTM investe massicciamente per consolidare le proprie funzionalità Gemini Enterprise tramite un Centro di eccellenza (CoE) Gemini Enterprise , talenti specializzati e capacità di fornitura , oltre allo sviluppo di soluzioni IA mirate al settore che verranno evidenziate nel Customer Experience Center di Gemini Enterprise , una struttura stato dell'arte di prossima realizzazione.

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