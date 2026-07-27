LTM , il partner di Business Creativity per le più grandi aziende al mondo, ha annunciato oggi di aver sottoscritto una collaborazione strategica con Cognition , il laboratorio IA che ha sviluppato l'agente di ingegneria software Devin. Come parte di questa partnership, LTM ha integrato Devin, l'ingegnere software autonomo basato sull'IA di Cognition come parte di BlueVerse TM RightLogic .

LTM BlueVerse RightLogic è un quadro di riferimento di valutazione delle minacce informatiche e di risk assurance, progettato per aiutare le aziende a identificare, valutare e correggere l'esposizione informatica durante l'adozione dell'IA. Assieme, le aziende si impegneranno a dare priorità al settore dei servizi finanziari, in cui Devin è stato maggiormente testato e a cui LTM è in grado di offrire competenze istituzionali avanzate.

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