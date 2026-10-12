L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) , un leader globale nelle Engineering Intelligence Solutions e nei servizi ER&D, oggi ha inaugurato la sua AI-Native EI Lab for Digital Manufacturing (Laboratorio di intelligenza di progettazione nativa per l'AI per la produzione digitale) Bengaluru, un ambiente esperienziale in cui i clienti e i partner possono assistere alla collaborazione di produzione, digital twins e sistemi autonomi nativi per l'AI nei vari cicli di vita.

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Inauguration of the EI Lab for Manufacturing and Operations at LTTS’ Bengaluru Campus

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L&T Technology Services Limited

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