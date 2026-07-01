L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) , un leader globale nei servizi di consulenza per soluzioni di Engineering Intelligence e ER&D (Intelligence ingegneristica e Ingegneria, Ricerca e Sviluppo), oggi ha annunciato il lancio di Ainfonix™ 4.0 , una piattaforma di Engineering Intelligence di nuova generazione per le industrie manifatturiere. Presentata al EI Live , l'evento di punta di LTTS, che raduna analisti, leader del settore ed esperti di ingegneria Ainfonix™ 4.0, segna una tappa importante nella strategia di Enterprise AI e Engineering Intelligence dell'azienda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260630150058/it/

Contatto per i media:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E: Aniruddha.Basu@LTTS.com



Sayanti Chakraborty

L&T Technology Services Limited

E: Sayanti.Chakraborty@LTTS.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire