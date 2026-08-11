L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) , un leader globale nelle Soluzioni di Engineering Intelligence e nei servizi di consulenza ER&D, oggi ha annunciato il lancio di AgenticIQ™ , una piattaforma completa di AI agentica realizzata appositamente per organizzazioni specializzate in progettazione e produzione. Progettata per aiutare le aziende a superare isolate fasi pilota di intelligenza artificiale, AgenticIQ™ permette flussi di lavoro autonomi, multi-agente nei settori progettazione, sviluppo prodotti, produzione, operazioni industriali ed esperienza clienti, accelerando l'adozione di Engineering Intelligence su scala.

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