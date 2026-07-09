Continua a crescere la domanda globale di prodotti sanitari innovativi e con essa i requisiti di qualità, affidabilità delle forniture e capacità produttiva. Pertanto, LR Health & Beauty sta rafforzando la sua sede centrale di Ahlen con un investimento di più di 2 milioni di euro, gettando così le basi per una maggiore crescita.

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New, state-of-the-art production line in Ahlen, Germany, manufacturing LR 5in1 Beauty Elixir and LR 5in1 Men's Shot.

Alla base dell'investimento c'è una nuova linea di produzione all'avanguardia. LR la utilizzerà per consolidare totalmente la produzione dei suoi prodotti 5-in-1 presso la sua sede di Ahlen. Questo comprende, tra gli altri, LR 5in1 Beauty Elixir e LR 5in1 Men’s Shot. Al contempo, la nuova struttura crea le condizioni per realizzare in futuro prodotti innovativi che riflettono moderni concetti di integratori dietetici.

Portando ad Ahlen la produzione completa della sua gamma 5-in-1, LR porta all'interno dell'azienda una quota ancora maggiore della sua catena del valore. Questo aumenta il controllo sulla qualità e sui processi operativi, migliora la flessibilità nella fornitura dei mercati internazionali e rafforza l'indipendenza dell'azienda. Rappresenta inoltre un chiaro impegno nei confronti della Germania come sede di produzione e dei massimi standard di qualità del “Made in Germany”.

“Stiamo investendo in modo strategico nel futuro della nostra azienda e nella nostra sede produttiva di Ahlen. La nuova linea di produzione rappresenta una tappa importante nel nostro continuo investimento nella qualità, nelle capacità produttive all'avanguardia e nella competitività sostenibile. Per noi, il 'Made in Germany' è molto più di una denominazione di origine: è un impegno fondamentale nei confronti della qualità per i nostri clienti e partner commerciali in tutto il mondo”, ha dichiarato Jörg Körfer, CEO di LR Health & Beauty.

La nuova linea di produzione è progettata per una capacità annua massima di 40 milioni di unità, aprendo così un notevole potenziale di crescita per LR negli anni a venire. Il sistema interamente automatizzato unisce alta velocità produttiva, massima efficienza e processi stabili e riproducibili. Utilizza tecnologia all'avanguardia fornita da uno dei maggiori produttori di impianti al mondo, classificato tra i primi 10 nel settore.

Un elemento chiave dell'investimento è la sua attenzione costante alla sicurezza e alla qualità dei prodotti. La produzione si svolge in condizioni di cleanroom ai massimi livelli di qualità. Questo è completato da un sistema Cleaning-in-Place (CIP) interamente automatizzato, che garantisce i massimi standard di igiene, migliorando al contempo l'affidabilità dei processi. Inoltre, un sistema di telecamere intelligenti monitora l'intero processo produttivo in tempo reale e rileva immediatamente qualsiasi deviazione durante la produzione.

Oggi, circa il 95% dei prodotti LR è già realizzato in Germania. Alla sede di Ahlen, LR riunisce sviluppo, controllo qualità e produzione in un'unica sede. Con la nuova linea di produzione, l'azienda sta sistematicamente portando avanti le sue competenze produttive e ampliando ulteriormente Ahlen come il suo centro di eccellenza per i prodotti sanitari e cosmetici.

Per i partner commerciali di tutto il mondo, l'investimento sottolinea l'impegno di LR nei confronti della qualità, dell'innovazione e delle capacità di fornitura affidabile. Nell'industria Health & Beauty in particolare, la trasparenza nell'approvvigionamento, i processi produttivi tracciabili e gli standard di qualità affidabili stanno diventando sempre più critici.

I prodotti 5-in-1 sono tra i concetti che hanno avuto maggiore successo nel portafoglio LR. Grazie a questo investimento nella nuova linea di produzione, LR si concentra sulla crescita futura, rafforzando al contempo Ahlen come polo produttivo e dell'innovazione nel Gruppo LR.

Informazioni su LR Group

Con il motto "Più qualità per la tua vita", il Gruppo LR con sede ad Ahlen, in Westfalia, produce e distribuisce con successo integratori alimentari e cosmetici di alta qualità in 32 Paesi. In quanto aziendale interessante di commercio sociale, LR supporta l'interazione personale con la sua comunità con soluzioni digitali efficienti. Lo strumento completo “LR neo” offre ai partner internazionali tutti gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e le informazioni rilevanti per l'attività commerciale relativa alle attività di LR in un'unica dashboard.

Dal 1985, LR è fermamente consolidata sul mercato come una “attività per le persone”, che vede protagonisti le persone e i consigli personali. In un'era di ambienti di lavoro che cambiano, questo modello aziendale è particolarmente interessante per chi cerca maggiore flessibilità, un migliore equilibrio vita-lavoro e una maggiore indipendenza economica.

La lavorazione dell'Aloe Vera è una delle competenze chiave di LR da oltre 20 anni. Solo il prezioso interno della foglia viene utilizzato per i prodotti LR. Ad Ahlen, la società ha istituito il più moderno sito di produzione di Aloe Vera per gel da bere all'Aloe Vera in Europa.

Nell'autunno 2009, LR ha fondato LR Global Kids Fund e.V., un ente benefico che collabora con istituzioni locali per fornire supporto efficiente e non burocratico ai bambini svantaggiati e alle loro famiglie in molti Paesi del mondo. Per maggiori informazioni sul nostro impegno nella sostenibilità, consultare il nostro Sustainability Report.

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Contatto PR:

LR Health & Beauty Systems GmbH

Almut Kellermeyer

Responsabile delle comunicazioni aziendali

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel.: +49 (0)2382 7813-106

Email: A.Kellermeyer@LRworld.com

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