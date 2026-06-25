LR Health & Beauty SE, leader europeo nel commercio sui social di integratori alimentari e prodotti di bellezza di alta qualità, ha completato con successo il suo riassetto finanziario, che pone le basi per uno sviluppo stabile e proiettato al futuro dell'azienda.

Con questo risultato finale si conclude un processo intenso e impegnativo. LR ha riallineato radicalmente la propria struttura finanziaria e rafforzato nettamente la base patrimoniale; una prima tranche di finanziamento di 10 milioni di euro è stata erogata alla fine di marzo, con una seconda tranche dello stesso importo nel mese di giugno.

Jörg Körfer, CEO di LR Health & Beauty SE, ha dichiarato: "Gli scorsi mesi sono stati impegnativi per molte delle parti coinvolte, quindi siamo particolarmente lieti di aver completato con successo il riallineamento finanziario dell'azienda. Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a partner commerciali, fornitori, dipendenti e investitori che ci hanno accompagnato e supportato per tutto questo periodo. Grazie a questa struttura finanziaria recentemente consolidata ora disponiamo di una base nettamente più solida per il futuro e possiamo concentrare l'attenzione sul rafforzamento delle capacità operative, sulla promozione della crescita e sul miglioramento sostenibile della collaborazione con i partner".

Grazie alla nuova struttura finanziaria, l'azienda è stata in grado di ridurre in modo significativo e duraturo il proprio livello di indebitamento. I minori oneri per il servizio del debito creano una flessibilità addizionale per investimenti mirati in aree strategiche per il futuro dell'azienda. Le principali iniziative in programma includono:

Investimenti nella produzione presso lo stabilimento di Ahlen, per consolidare capacità, efficienza e flessibilità, compreso l'insourcing di un prodotto chiave

Ulteriore sviluppo e ottimizzazione dei processi logistici per migliorare efficienza, performance di consegna e qualità del servizio

Investimenti mirati a sostegno della crescita internazionale, tra cui l'espansione in nuovi mercati

Con queste misure LR rafforza la propria posizione di partner affidabile lungo l'intera catena del valore e ribadisce inoltre l'evidente impegno verso la qualità, l'affidabilità delle consegne e la crescita sostenibile. Con il riuscito completamento del riallineamento finanziario, LR scrive un nuovo capitolo fondato su solide basi finanziarie, chiare ambizioni di crescita e l'attenzione costante verso le esigenze di partner e clienti.

LR Group

Con il motto "Più qualità per la vostra vita" LR Group, con sede ad Ahlen, in Vestfalia, produce e distribuisce con successo una vasta gamma di integratori alimentari e cosmetici d'eccellenza in 32 paesi. In qualità di interessante azienda di social commerce, LR supporta lo scambio personale all'interno della sua community con soluzioni digitali ed efficienti. Lo strumento integrato "LR neo" offre ai partner internazionali tutti i dati e le informazioni chiave rilevanti per il business LR da un'unica dashboard.

Dal 1985, LR è un'"azienda di persone" fortemente consolidata sul mercato focalizzata sulla consulenza personalizzata. In un contesto professionale in continua evoluzione, il modello di business risulta particolarmente interessante per chi è alla ricerca di maggiore flessibilità, di un maggior equilibrio tra vita professionale e privata e un'indipendenza finanziaria più solida.

Da oltre 20 anni, la lavorazione dell'aloe vera rappresenta una delle competenze chiave di LR. Per la fase di produzione, l'azienda utilizza esclusivamente la preziosa parte interna della foglia. Ad Ahlen, LR ha realizzato uno degli impianti di produzione di gel per bevande a base di aloe vera più moderni d'Europa.

Nell'autunno del 2009, LR ha fondato LR Global Kids Fund e.V., che supporta i bambini svantaggiati e le loro famiglie in molti paesi del mondo, in modo efficiente e senza le solite lungaggini burocratiche, in collaborazione con le istituzioni locali. Ulteriori informazioni sul nostro impegno verso la sostenibilità sono riportate nel nostro Report sulla sostenibilità .

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