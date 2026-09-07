LR Health & Beauty GmbH, leader europeo nel commercio sui social di integratori alimentari e prodotti di bellezza di alta qualità, sta rafforzando il suo team dirigente: a partire dal 7 settembre 2026, Martin Lipp assume l'incarico di Direttore finanziario (CFO) ed entra a far parte del Team direttivo. Nel suo nuovo incarico, Martin Lipp sarà responsabile delle divisioni Controllo di gestione e finanza a livello globale, Affari legali, IT e Operazioni.

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Martin Lipp, new CFO of the LR Group

“Con Martin Lipp, assumiamo un dirigente finanziario di calibro internazionale con una vasta esperienza nella gestione e nella trasformazione delle aziende. Durante l'attuale fase di transizione, Lipp arricchirà in particolare la gestione dirigente con le sue solide competenze nella trasformazione e l'eccellente know-how in aree della finanza, nelle operazioni e nel settore IT. Insieme, porteremo avanti con costante impegno l'implementazione della nostra strategia con un chiaro accento sulla redditività e sulla crescita sostenibile”, ha dichiarato Jörg Körfer, AD del LR Group.

Martin Lipp vanta circa 20 anni di esperienza dirigenziale in aziende internazionali in tre continenti. Nell'arco della sua carriera, il neo CFO ha diretto organizzazioni finanziarie nei settori sanitario, dei beni di consumo, automotive e delle energie rinnovabili. Ultimamente, Lipp ha avuto il ruolo di CFO del Brazilian Correias Mercúrio Group. Prima di questo, come CFO dello Schletter Solar Group, un fornitore internazionale di sistemi di assemblaggio di pannelli fotovoltaici, Lipp ha guidato la società con successo attraverso un periodo di ristrutturazione e trasformazione, supportando il suo successivo cambiamento di proprietà. Il neo dirigente finanziario ha inoltre ricoperto incarichi senior nel settore finanziario in McKesson e Benteler Automotive.

“Sono davvero impaziente di iniziare nel mio nuovo incarico presso LR e sono entusiasta della fiducia che l'azienda ha riposto in me. La società ha un forte brand e un business model interessante, che ritengo abbia un potenziale significativo. insieme al team dirigente e ai nostri dipendenti voglio contribuire a riportare LR Group in un percorso di crescita sostenibile e redditizia”, ha affermato Martin Lipp, nuovo CFO del LR Group.

LR Group

Con il motto "Più qualità per la vostra vita", LR Group, con sede ad Ahlen, in Vestfalia, produce e distribuisce con successo una vasta gamma di integratori alimentari e cosmetici d'eccellenza in 32 paesi. In qualità di interessante azienda di social commerce, LR supporta lo scambio personale all'interno della sua community con soluzioni digitali ed efficienti.

Dal 1985, LR è un'"azienda di persone" fortemente consolidata sul mercato focalizzata sulla consulenza personalizzata. In un contesto professionale in continua evoluzione, il modello di business risulta particolarmente interessante per chi è alla ricerca di maggiore flessibilità, di un maggior equilibrio tra vita professionale e privata e un'indipendenza finanziaria più solida.

Da oltre 20 anni, la lavorazione dell'aloe vera rappresenta una delle competenze chiave di LR. Per la fase di produzione, l'azienda utilizza esclusivamente la preziosa parte interna della foglia. Ad Ahlen, LR ha realizzato uno degli impianti di produzione di gel per bevande a base di aloe vera più moderni d'Europa.

Nell'autunno del 2009, LR ha fondato LR Global Kids Fund e.V., che supporta i bambini svantaggiati e le loro famiglie in molti paesi del mondo, in modo efficiente e senza le solite lungaggini burocratiche, in collaborazione con le istituzioni locali. Ulteriori informazioni sul nostro impegno verso la sostenibilità sono riportate nel nostro Rapporto sulla sostenibilità .

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