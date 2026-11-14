Nel mondo di Percy Jackson, l’Empire State Building (ESB) è la porta d’accesso al Monte Olimpo, e ora i fan potranno viverne la magia come mai prima d’ora. Il 16 novembre l’Empire State Building Observation Deck (ESBOD) svelerà Olympus Awaits , un’esperienza immersiva multilivello dedicata a “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo”, in collaborazione con Disney+. L’esperienza – inclusa in ogni biglietto per l’osservatorio – offrirà un’epica Sala dei troni, postazioni fotografiche interattive, omaggi a sorpresa, merchandise esclusivo ESB x “Percy Jackson” e altro ancora, e sarà disponibile fino al 4 dicembre 2026.*

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Empire State Building Observation Deck to Debut ‘Olympus Awaits,’ An Immersive ‘Percy Jackson and the Olympians’ Takeover in the Heart of NYC, On Display from Nov. 16 – Dec. 4*

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