L'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Patto Globale delle Nazioni Unite, CONTAR (Confederazione Nazionale dei Lavoratori Salariati Rurali) e Suzano lanciano un'iniziativa che trasforma le voci dei lavoratori in informazioni per gestire e prevenire i rischi nelle catene di fornitura rurali

Come possono le aziende identificare i rischi in ambito lavorativo che non sempre emergono nei tradizionali controlli di conformità e agire prima che i problemi peggiorino? È questo l'obiettivo di Pode Contar, iniziativa presentata lunedì (23 novembre) al “The World of Work in Transformation”, un evento che si è svolto assieme al 15° Forum delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani a Ginevra, Svizzera.

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Jamie Plotnek

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