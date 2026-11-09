Logistics Reply, la società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni software per la gestione della catena di approvvigionamento e la gestione dei magazzini, è stata inserita nella categoria dei Leader dell'IDC MarketScape: Worldwide Warehouse Management for Retail 2026 Vendor Assessment (doc #US53701926, ottobre 2026), nonché nell' IDC MarketScape: Worldwide Warehouse Management for Manufacturing 2026 Vendor Assessment (doc #US53013526, ottobre 2026). I report valutano i fornitori in base alla strategia e alle funzionalità di prodotto, considerando criteri sia quantitativi sia qualitativi.

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Logistics Reply, the Reply Group company specialised in software solutions for supply chain execution and warehouse management, has been positioned in the Leaders Category of the IDC MarketScape: Worldwide Warehouse Management for Retail and Manufacturing.

LEA Reply™ è la piattaforma cloud-native di Logistics Reply per l'esecuzione delle attività di magazzino e della supply chain. La piattaforma modulare LEA Reply™ comprende la gestione del magazzino e funzionalità complementari, tra cui in-store picking, dropship, consegna dell'ultimo miglio, pianificazione delle risorse, fatturazione 3PL e AI agentica tramite LEA Dynamic Intelligence . Riteniamo che questo riconoscimento rifletta l'impegno costante di Logistics Reply nel creare valore misurabile per i clienti nelle operazioni di magazzino e lungo tutta la supply chain.

"Per noi, essere riconosciuti tra i Leader nell'IDC MarketScape è un traguardo importante per il nostro team, i nostri partner e i nostri clienti", ha dichiarato Enrico Nebuloni, Executive Partner di Reply. "Riteniamo che rifletta sia la nostra strategia di prodotto sia il valore che LEA Reply™ offre ogni giorno sul campo, nei magazzini. I nostri clienti operano in contesti complessi e in rapida evoluzione, dal settore manifatturiero al retail, fino ai servizi logistici. Il nostro obiettivo è offrire loro una piattaforma modulare che si adatti alle loro operazioni e cresca insieme a loro, dai processi di magazzino di base all'automazione e all'AI."

Il riconoscimento valorizza l’impegno di Logistics Reply nell’innovazione dei processi di magazzino e della supply chain, anche attraverso l’evoluzione di LEA Reply™, a supporto di una gestione sempre più connessa, flessibile e capace di adattarsi ai cambiamenti.

Per maggiori informazioni, visita: www.reply.com/logistics-reply/it .

Logistics Reply

Logistics Reply è la società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni software per l’esecuzione della supply chain e la gestione dei magazzini. Basata su oltre 30 anni di esperienza nel software di esecuzione e nella data intelligence, la sua piattaforma LEA Reply™ fornisce una base digitale comune per l’esecuzione che combina gestione del magazzino, pianificazione e ottimizzazione, integrazione di automazione e robotica, orchestrazione intelligente e funzionalità di IA. Progettata per ambienti logistici complessi e in continua evoluzione, LEA aiuta le organizzazioni a collegare persone, processi, sistemi e tecnologie di automazione eterogenee all’interno di una piattaforma di esecuzione scalabile, supportando sia operazioni altamente manuali che magazzini sempre più automatizzati. Logistics Reply aiuta i clienti a far evolvere progressivamente le loro operazioni attraverso soluzioni modulari e cloud native, dall’esecuzione di base all’orchestrazione intelligente e all’IA agentica governata, con un’attenzione costante al valore operativo misurabile. Scopri le nostre innovative soluzioni software su www.reply.com/logistics-reply/it .

IDC MarketScape

Il modello di valutazione dei fornitori IDC MarketScape è concepito per fornire una panoramica della competitività dei fornitori di tecnologia e servizi in un determinato mercato. La ricerca utilizza una rigorosa metodologia di punteggio basata su criteri sia qualitativi sia quantitativi, che si traduce in un'unica rappresentazione grafica della posizione di ciascun fornitore all'interno di un dato mercato. IDC MarketScape offre un quadro di riferimento chiaro in cui è possibile confrontare in modo significativo le offerte di prodotti e servizi, le capacità e le strategie, nonché i fattori di successo attuali e futuri dei fornitori di tecnologia. Il framework fornisce inoltre agli acquirenti di tecnologia una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e di debolezza dei fornitori attuali e potenziali.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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