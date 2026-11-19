Logistics Reply , società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni software per la supply chain e la gestione dei magazzini, rafforza la collaborazione con The Quality Group (TQG) attraverso la realizzazione di un sistema di intralogistica per il nuovo centro di Elsdorf, vicino a Brema, in Germania. Il progetto integra robot autonomi, operatori e sistemi di automazione per gestire le forti variazioni della domanda, con una capacità operativa fino a 100.000 ordini al giorno in una struttura di 50.000 metri quadrati.

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Logistics Reply, the Reply Group company specialised in software solutions for supply chain execution and warehouse management, has deepened its collaboration with The Quality Group (TQG) by implementing an agile intralogistics system for the company’s new fulfilment centre in Elsdorf, near Bremen. The project combines autonomous robotics with human expertise to help the site manage highly dynamic order volumes and process up to 100,000 orders per day across its 50,000-square-metre facility.

L’iniziativa prosegue il percorso avviato all’inizio del 2024, quando TQG ha adottato la piattaforma di gestione del magazzino LEA Reply™ in cinque sedi logistiche della propria rete distributiva. L’introduzione della piattaforma ha contribuito a ridurre i tempi medi di consegna di quasi il 20% e a raggiungere una puntualità delle consegne del 99,5% , ponendo le basi per lo sviluppo del nuovo centro di Elsdorf.

Con brand come ESN e More Nutrition, TQG è tra gli operatori e-commerce in più rapida crescita nel mercato della nutrizione sportiva e degli alimenti funzionali in Germania, Austria e Svizzera. Le campagne promozionali e le attività degli influencer generano picchi di domanda che richiedono una capacità di risposta superiore a quella dei sistemi tradizionali di gestione del magazzino. Per sostenere questa dinamica, TQG ha scelto un modello operativo flessibile, in grado di adattarsi alle variazioni dei volumi e mantenere l’efficienza lungo tutte le fasi di preparazione e spedizione degli ordini.

Nel nuovo centro logistico, LEA Reply™ coordina in tempo reale le attività di robot, operatori e sistemi di automazion e . La piattaforma analizza gli ordini, ne definisce le priorità e individua i flussi di preparazione e spedizione più adatti, assegnando dinamicamente le attività in base alle esigenze operative. I robot svolgono le operazioni di movimentazione ripetitive e fisicamente più impegnative, consentendo agli operatori di concentrarsi sulle attività più complesse e sul controllo qualità. Attraverso interfacce standard, LEA Reply™ integra inoltre impianti di trasporto, sistemi di smistamento e macchine per l’imballaggio automatizzato in un unico flusso operativo. Questa capacità di orchestrazione permette a TQG di coordinare le diverse fasi del processo e di adeguare rapidamente le operazioni alle variazioni della domanda .

Gerit Offenhauser, Vice President of Logistics di The Quality Group , ha dichiarato: “Le campagne promozionali incidono in modo significativo sulla nostra attività: i volumi di un normale giorno lavorativo sono molto diversi da quelli di una giornata di vendite flash. Grazie alla collaborazione con Logistics Reply, siamo in grado di garantire la spedizione degli ordini nella stessa giornata anche durante i picchi di domanda. La piattaforma ci offre la flessibilità necessaria per sostenere l’espansione in nuovi mercati e il lancio di nuovi brand”.

Enrico Nebuloni, Executive Partner di Reply , ha aggiunto: “I sistemi di gestione del magazzino si stanno evolvendo verso piattaforme di orchestrazione in cui robot, operatori e agenti AI collaborano in modo integrato. Nel progetto con TQG, LEA Reply™ rende concreta questa evoluzione, assegnando in tempo reale le attività a operatori e sistemi robotici in funzione dei volumi di ordini da gestire. Per sostenere la crescita, l’automazione deve essere accompagnata dalla capacità di coordinare risorse e processi: è questa orchestrazione che consente di mantenere flessibili le operazioni anche in presenza di forti oscillazioni della domanda”.

Logistics Reply

Logistics Reply è la società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni software per l’esecuzione della supply chain e la gestione dei magazzini. Basata su oltre 30 anni di esperienza nel software di esecuzione e nella data intelligence, la sua piattaforma LEA Reply™ fornisce una base digitale comune per l’esecuzione che combina gestione del magazzino, pianificazione e ottimizzazione, integrazione di automazione e robotica, orchestrazione intelligente e funzionalità di IA. Progettata per ambienti logistici complessi e in continua evoluzione, LEA aiuta le organizzazioni a collegare persone, processi, sistemi e tecnologie di automazione eterogenee all’interno di una piattaforma di esecuzione scalabile, supportando sia operazioni altamente manuali che magazzini sempre più automatizzati. Logistics Reply aiuta i clienti a far evolvere progressivamente le loro operazioni attraverso soluzioni modulari e cloud native, dall’esecuzione di base all’orchestrazione intelligente e all’IA agentica governata, con un’attenzione costante al valore operativo misurabile. www.reply.com/logistics-reply/it

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