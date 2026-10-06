Convatec, azienda leader nell'ambito delle tecnologie e dei prodotti medici che si concentra su soluzioni per la gestione di patologie croniche, ha pubblicato oggi una nuova ricerca internazionale, Rethinking leakage in ostomy care , che evidenzia un'importante lacuna nella comprensione e nella gestione della salute della cute peristomale nella cura della stomia. I risultati indicano che la salute della cute riveste un ruolo fondamentale nell'evitare perdite e garantire la sicurezza nella vita di ogni giorno, tuttavia rimane sottovalutata nell'assistenza sanitaria di routine.

Per numerose persone, la perdita non è solo un problema clinico o di prodotto, può definire la loro capacità di viaggiare, fare sport o condurre una vita sociale e partecipare pienamente alla vita quotidiana.

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