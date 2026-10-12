L’impennata della domanda di intelligenza artificiale ha spinto il settore dei servizi tecnologici in Europa verso un nuovo massimo nel terzo trimestre, trainato dal raddoppio della spesa per le infrastrutture e dalla crescita a due cifre dei servizi gestiti tradizionali, secondo il report più recente sullo stato del settore pubblicato da Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), una società di consulenza e ricerca tecnologica a livello globale il cui focus è sull’IA.

L’ISG Index™ per la regione EMEA, che misura il volume dei contratti commerciali di esternalizzazione con un valore annuale del contratto (ACV) di almeno 5 milioni di dollari, mostra che il volume di ACV per il mercato combinato (sia servizi gestiti sia servizi software e per infrastrutture basati sul cloud) nel quarto trimestre è aumentato del 56% – la crescita più rapida in otto anni – a 14,9 miliardi di dollari.

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