Oggi, allo Snapdragon Summit 2026, Liquid AI ha annunciato che Liquid Context, un livello di contesto su dispositivo, è ora ottimizzato per i processori Snapdragon®, nella fattispecie utilizzando Qualcomm® Hexagon™ NPU. In collaborazione con Qualcomm Technologies, Liquid Context ha creato una comprensione persistente dell'utente a partire da segnali forniti da dispositivi dotati di processori Snapdragon e ha reso il contesto rilevante disponibile ad agenti AI, eseguiti sul dispositivo, nel cloud o su entrambi. I produttori di dispositivi ora dispongono di una base per esperienze di intelligenza artificiale più proattive, personalizzate e affidabili, assieme a Liquid Agent, l'agente efficiente integrato di Liquid AI.

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