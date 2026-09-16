HTEC, una società globale specializzata nella progettazione dei prodotti e nella trasformazione dell'AI, oggi ha rilasciato i risultati dell'anteprima dal suo AI Value Realization Report 2026 , basato su un sondaggio di 1.500 dirigenti senior negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e negli EAU. Lo studio rivela che l'investimento nell'AI sta accelerando più rapidamente della capacità delle organizzazioni di assorbirlo, creando un crescente divario tra ciò che le aziende investono nell'AI e il valore che effettivamente riescono a realizzare dalla tecnologia.

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HTEC, a global product engineering and AI transformation company, today released preview findings from its AI Value Realization Report 2026, based on a survey of 1,500 C-level executives across the US, UK, Germany, and the UAE.

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