Nelle profondità del centro della città di Oulu, l'artista danese Jakob Kudsk Steensen ha concepito un'installazione appositamente sviluppata per questo luogo, The Kuutar Garden , che prenderà vita il 18 settembre come parte del programma per Oulu2026 Capitale europea della cultura , e che comprenderà collaborazioni musicali con Danny L Harle e la cantante yeule .

" The Kuutar Garden rievoca una nuova realtà ecologica, sradicata dai nostri confini fisici, che si palesa in un mondo ritmico e spettrale, avvolto dalla luce della luna che illumina un giardino botanico. Spero che il pubblico percepirà la connessione con la nascita di nuovi mondi, e con la cura della vegetazione trascurata", ha affermato Steensen.

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