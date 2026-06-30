I ricercatori nel DELTA i Lab all'Università della California, Irvine , in collaborazione con NASA, stanno utilizzando Evercode Cell Fixation per conservare i campioni nella Stazione Spaziale Internazionale nell'ambito di uno studio sull'ingegneria tissutale della cartilagine nella microgravità. Lo studio, che non ha precedenti, parte di una sovvenzione finanziata dalla NSF (National Science Foundation), guidata dalla Dott.ssa Wendy Brown e dal Dott. Kyriacos Athanasiou, è stato annunciato oggi da Parse Biosciences , mira a portare avanti i trattamenti per le centinaia di milioni di persone in tutto il mondo interessate da lesioni della cartilagine.

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Rachel Nordberg, Phd, from the Deltai lab at UC Irvine, prepping the BioServe device before it goes into orbit.

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Kaitie Kramer

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