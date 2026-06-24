Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo dedicata all'automazione e alla trasformazione digitale industriale, oggi ha annunciato che il suo impianto produttivo di Singapore è stato nominato membro della Global Lighthouse Network dal Forum Economico Mondiale (WEF). La designazione riconosce l'impianto per l'applicazione delle tecnologie avanzate su larga scala per fornire miglioramenti concreti nella produttività, nella qualità e nel potenziamento delle capacità della forza lavoro.

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Rockwell Automation Site Named a World Economic Forum Global Lighthouse

La sede di Singapore di Rockwell è stata riconosciuta con menzione speciale nella categoria produttività, riflettendo la sua trasformazione in una operazione basata sui dati e ad alta flessibilità.

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