Lifezone Metals Limited ( NYSE: LZM ) prende atto dei commenti riportati in data odierna da Oskar Lewnowski, fondatore e direttore generale del gruppo Orion Resource Partners, nel corso di un'intervista rilasciata a Bloomberg Television sul progetto Kabanga Nickel, in Tanzania, di cui si occupa la società.

Rispondendo alle richieste di informazioni da parte dei media e degli investitori a seguito dell'intervista, la Società conferma che le trattative con Orion Critical Mineral Consortium (Orion CMC) relative a un cospicuo investimento azionario nel progetto Kabanga Nickel sono in fase avanzata.

Orion CMC è una piattaforma di investimento globale creata da Orion Resource Partners in collaborazione con la U.S. International Development Finance Corporation (DFC) e con ADQ, investitore sovrano di Abu Dhabi.

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