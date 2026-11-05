BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), un'azienda farmaceutica oncologica globale, oggi ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha accettato e concesso la Priority Review (revisione prioritaria) alla sNDA (Supplemental New Drug Application, Domanda Supplementare di Nuovo Farmaco) per BRUKINSA ® (zanubrutinib) in combinazione con rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma mantellare (MCL) non trattato in precedenza.

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BeOne Medicines' flagship U.S. manufacturing and clinical R&D facility at the Princeton West Innovation Campus in Hopewell, N.J.

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