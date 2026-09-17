La Camera di commercio internazionale (ICC) e Carbon Measures oggi hanno annunciato che Iván Duque Márquez, ex Presidente della Colombia, è stato nominato Presidente del Technical Expert Panel (TEP) Advisory Group (Gruppo consultivo della giuria di esperti tecnici) di nuova creazione, creato per completare il lavoro del TEP sulla Contabilità del carbonio .

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Il TEP, organizzato in collaborazione dall'ICC e da Carbon Measures, riunisce esperti riconosciuti provenienti dal mondo accademico, dalla contabilità finanziaria, dall'industria e dalla società civile per sviluppare un sistema di riferimento per la contabilità delle emissioni di carbonio applicabile a livello globale. L'attività del TEP giunge in un momento di crescente slancio globale verso l'armonizzazione della contabilità del carbonio.

Il Gruppo consultivo è stato creato per portare il lavoro tecnico del TEP al prossimo livello, ampliando il coinvolgimento con decisori politici, leader aziendali e altre parti interessate.

Mentre le conclusioni tecniche del TEP sono totalmente indipendenti, il Gruppo consultivo, presieduto dall'ex Presidente della Colombia Iván Duque fornirà consigli e varie prospettive esterne a quel lavoro, riunendo leader da diversi settori e geografie per fornire input strategici, aiutare a garantire la rilevanza aziendale e l'applicabilità nel mondo reale.

Gli altri membri del Gruppo consultivo verranno annunciati nei prossimi mesi, riunendo le varie prospettive da vari settori e geografie, mentre il TEP continua a portare avanti il proprio lavoro tecnico.

"La nomina del Presidente Duque segna una fase importante per questa iniziativa. La sua leadership e la sua esperienza ci aiuteranno a creare coinvolgimento tra i principali gruppi di stakeholder, portando avanti la conversazione più ampia sulla potenziale utilità di un regime di contabilità del carbonio a livello di prodotto coerente a livello globale", ha dichiarato Andrew Wilson, Vice segretario generale dell'ICC.

I Principi guida della Giuria e l' Analisi dello scenario della Giuria stabiliscono una base comune valutando approcci esistenti e identificando la persistenza dei divari. La prossima fase delle attività del TEP consiste nello sviluppare un quadro di riferimento per la contabilità del carbonio applicabile a livello globale, basandosi sul progresso già realizzato e sull'esperienza pratica dei professionisti impegnati ogni giorno in questo lavoro.

Come Presidente, Duque aiuterà a rafforzare il coinvolgimento con i leader aziendali, i responsabili politici e gli operatori del settore. Basandosi sulla sua esperienza nel governo e nello sviluppo economico, Duque promuoverà opportunità di dialogo tecnico, l'ascolto attivo e la creazione congiunta relativamente a ciò che l'implementazione richiederà nella pratica.

“È un grande onore entrare a far parte del team di Carbon Measures e contribuire ad accelerare l'avanzamento degli standard più elevati nella contabilità climatica”, ha dichiarato Iván Duque, Presidente del Gruppo consultivo del TEP. “Questo contribuirà a sviluppare un maggior numero di progetti, di qualità superiore, migliorando al contempo la trasparenza nella mobilizzazione del capitale verso la decarbonizzazione”.

Duque apporta all'incarico vasta esperienza nel governo, nello sviluppo economico e nelle politiche climatiche. Come Presidente della Colombia dal 2018 al 2022, la sua amministrazione ha impegnato il Paese a ridurre del 51% le emissioni dei gas effetto serra entro il 2030 e a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050. Questi impegni sono stati successivamente consolidati nella Legge colombiana sull'azione per il clima del 2021. In passato, Duque ha passato oltre dieci anni nella Inter-American Development Bank, e da quando ha lasciato l'incarico è rimasto attivo in tema di clima globale, conservazione e sviluppo economico attraverso il lavoro con organizzazioni tra cui Conservation International, la Bezos Earth Fund e Concordia, dove ha lanciato la Concordia Amazon Initiative.

“Svolgere bene le attività tecniche è essenziale, ma è solo una parte dell'equazione. Se vogliamo costruire un quadro di riferimento per la contabilità del carbonio che funzioni nelle catene di approvvigionamento del mondo reale, occorre l'input delle aziende, dei decisori politici e di altri leader che comprendono come questo quadro di riferimento debba funzionare nella pratica”, ha dichiarato Amy Brachio, CEO di Carbon Measures. “Il Presidente Duque comprende per esperienza diretta come la crescita economica, le politiche pubbliche e l'azione per il clima interagiscano tra loro. Sono entusiasta di averlo alla direzione del Gruppo consultivo e come consulente per aiutarci a portare altre voci nel processo mentre il TEP porta avanti il suo lavoro”.

Informazioni sulla Camera di Commercio Internazionale

La Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce, ICC) è il rappresentante istituzionale di oltre 45 milioni di aziende in più di 170 Paesi. La missione di ICC è quella di promuovere un sistema aperto di commercio per tutti, ogni giorno, ovunque. Attraverso una combinazione unica di rappresentanza, soluzioni e definizione di norme, promuoviamo il commercio internazionale, la condotta commerciale responsabile e un approccio globale alle normative, oltre a offrire servizi di risoluzione di controversie tra i migliori sul mercato. I nostri soci comprendono molte delle più importanti aziende al mondo, PMI, associazioni commerciali e camere di commercio locali.

Informazioni su Carbon Measures

Carbon Measures è una coalizione globale di aziende leader impegnate nella promozione di un sistema di contabilità del carbonio basato su un registro che fornisce dati accurati, verificabili e tempestivi a livello aziendale e di prodotto. Inoltre, Carbon Measures auspica politiche di intensità del carbonio a livello di prodotto che favoriscano l'innovazione, la concorrenza e soluzioni basate sul mercato per ridurre le emissioni. Per saperne di più su Carbon Measures, visitare carbonmeasures.org .

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