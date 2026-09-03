Picsart , la piattaforma di produzione e distribuzione di media basata sull'intelligenza artificiale, in cui oltre 100 milioni di creatori e aziende in tutto il mondo realizzano, commercializzano e monetizzano contenuti, oggi ha annunciato la nomina di Lusine Yeghiazaryan a Direttore finanziario.

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Picsart, the AI media production and distribution platform, where 100M+ creators and businesses worldwide make, market and monetize content, today announced the appointment of Lusine Yeghiazaryan as Chief Financial Officer.

Yeghiazaryan entra in Picsart in un capitolo decisivo della sua evoluzione, mentre la società si espande oltre le sue radici come piattaforma creativa leader per costruire un ecosistema produttivo incentrato sulla produzione di video basato sull'AI. Già in movimento, gli utenti di Picsart hanno creato oltre 1,1 miliardi di video e immagini con l'AI dal lancio della piattaforma, con un aumento dell'utilizzo dell'AI da inizio dell'anno pari al 270% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sottolineando l'impegno e l'accelerazione dell'azienda per catturare una quota più ampia del mercato dei contenuti AI in rapida crescita.

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