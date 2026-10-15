Mentre l'AI sta trasformando il luogo di lavoro digitale, le aziende si trovano ad affrontare una pressione crescente per migliorare la produttività dei dipendenti, riducendo al contempo la complessità delle operazioni informatiche e controllando i costi.

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