Oggi, a Lenovo™ Innovation World durante IFA 2026, Lenovo ha presentato un nuovo portafoglio di tecnologia personale e aziendale, dimostrando in che modo la sua strategia di IA ibrida stia passando dall'essere un'idea a esperienze pratiche che comprendono dispositivi, infrastrutture, servizi e i momenti che ogni giorno connettono questi elementi tra loro.

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Lenovo Innovation World at IFA 2026

Gli annunci riuniscono la strategia basata su "un'IA personale, diversi dispositivi" di Lenovo con la tecnologia aziendale che aiuta le organizzazioni a trasformare i dati in informazioni e valore.

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Pedro Chen

pchen25@lenovo.com





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