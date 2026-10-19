Lenovo oggi ha annunciato di essere stata nominata un Leader nel quadrante delle IT Solutions dei report 2026 sulla Sostenibilità digitale stilati da ISG Provider Lens® sia per l'Europa che per gli Stati Uniti, citando l'approccio dell'azienda alla sostenibilità informatica a livello aziendale, che comprende dispositivi, infrastrutture e servizi. Il riconoscimento giunge in un momento in cui le aziende affrontano la sfida complessa dell'espansione dell'IA, dell'equilibrio tra domanda energetica, gestione dei costi e dell'impatto ambientale e l'esigenza di crescita dell'infrastruttura.

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