Un nuovo IDC MarketScape “rivela un mercato a un punto di svolta critico”, con acquirenti aziendali sempre più incentrati sui risultati. Mentre continuano a crescere le aspettative di servizi sul posto di lavoro affidabili e assistiti dall'intelligenza artificiale, Lenovo è stata nominata un Leader nell'IDC MarketScape: Worldwide Digital Workplace Services 2026 Vendor Assessment (Valutazione 2026 dei fornitori di servizi digitali sul posto di lavoro a livello mondiale). IDC MarketScape ha riconosciuto i punti di forza di Lenovo nella profondità e nella personalizzazione della piattaforma AI attraverso la xIQ, flessibilità commerciale e ciclo di vita sostenibile dei dispositivi, qualità dei prodotti e fornitura di servizi affidabili e confermati dai clienti.

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