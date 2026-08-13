Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), insieme alle sue controllate ('il Gruppo'), oggi ha pubblicato i risultati relativi al primo trimestre dell'esercizio 2026/27, che evidenziano la crescita trimestrale dei ricavi più alta degli ultimi cinque anni e il miglior trimestre nella storia del Gruppo. Nel corso di questi tre mesi, i ricavi complessivi del Gruppo hanno raggiunto il massimo storico trimestrale di 26,9 miliardi di dollari USA, in crescita del 43% su base annua, con tutti i gruppi aziendali che hanno registrato ricavi e utili operativi record nel primo trimestre fiscale. L'utile netto rettificato [1] è salito del 176% su base annua, passando a 1,1 miliardi di dollari USA e superando per la prima volta la pietra miliare di 1 miliardo di dollari, con aumenti di quasi due punti percentuali su base annua del margine netto rettificato grazie a una maggiore scala di ricavi e a miglioramenti continuativi dell'efficienza.

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