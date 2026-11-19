Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), insieme alle sue società controllate (“il Gruppo”), oggi ha comunicato i risultati del secondo trimestre dell’esercizio 2026/27, che dimostrano una forte crescita, un balzo in avanti della redditività e miglioramenti strutturali dei fondamentali operativi del Gruppo.

Il fatturato complessivo del Gruppo nel secondo trimestre ha raggiunto il massimo storico di 30,2 miliardi di USD, in aumento del 48% su base annua. Tutti i gruppi aziendali hanno registrato ricavi record per un secondo trimestre fiscale e al contempo una forte redditività, grazie all’Infrastructure Solutions Group (ISG) che è diventato un motore di iper-crescita, con un utile di esercizio che supera per la prima volta 1 miliardo di USD.

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