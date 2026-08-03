The Esports Foundation (EF) e Lenovo oggi hanno annunciato una collaborazione ampliata, con Lenovo che diventa un Global Partner dell'Esports World Cup 2026 (EWC) e il fornitore del più grande evento di esports al mondo con i suoi dispositivi di gaming ad alte prestazioni Legion.

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