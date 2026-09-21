Lenovo oggi ha annunciato che Schneider Electric , un leader nella tecnologia energetica globale, si unirà a Lenovo 360 Circle come alleato strategico per fornire competenze e strumenti di gestione per la decarbonizzazione direttamente ai partner di canale informatici.

Lenovo 360 Circle è la comunità globale di Lenovo per la sostenibilità che integra i partner di canale di tutto il mondo per collaborare alle sfide condivise, accelerare la trasformazione della sostenibilità e trasformare le ambizioni di sostenibilità in opportunità commerciali. Attraverso il suo programma Allyship, Lenovo 360 Circle connette i partner con organizzazioni di spicco in ambito tecnologico e industriale per consentire la collaborazione e fornire l'accesso a competenze specializzate che aiutano i collaboratori ad accelerare i propri obiettivi di sostenibilità.

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Katelyn Hill

Senior Communications Manager

International Markets, Lenovo

kclontz@lenovo.com





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