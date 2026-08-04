Lehman Brothers Treasury Co. B.V. in liquidazione (“LBT”) oggi, tramite il suo consulente legale statunitense Herbert Smith Freehills Kramer (USA) LLP, ha annunciato che LBT sta considerando la liquidazione definitiva del suo patrimonio.

A tale proposito, LBT ha mantenuto Seaport Loan Products LLC quale suo agente di collocamento esclusivo relativamente alla potenziale vendita della principale attività residua di LBT, ossia un credito ammesso di Classe 4A pari a 19,6 miliardi di dollari nei confronti di Lehman Brothers Holdings Inc. (“Credito LBHI”). Qualora la vendita si materializzi, LBT prevede che avverrà nell'agosto 2026. Nella misura in cui il Credito LBHI venga venduto, LBT prevede di effettuare una distribuzione finale ai titolari delle proprie obbligazioni in essere e, successivamente, provvedere all’annullamento di tali obbligazioni e alla liquidazione definitiva del proprio patrimonio nel settembre 2026.

Quanto sopra è soggetto a ulteriori consensi e autorizzazioni e LBT si riserva la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di abbandonare o altrimenti interrompere qualsiasi procedimento di vendita in qualsiasi momento. Di conseguenza, non è possibile fornire alcuna garanzia in merito allo svolgimento o alla conclusione della procedura di vendita, o, qualora venga svolta o conclusa, in merito alla relativa tempistica. Inoltre, non è possibile fornire alcuna garanzia relativamente all'importo delle distribuzioni in contanti, qualora erogate, né ora né in futuro.

LBT non si assume alcuna responsabilità di aggiornare pubblicamente la sua liberatoria per riflettere eventuali sviluppi a riguardo.

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Daniel Eggermann, Herbert Smith Freehills Kramer (US) LLP

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