Riguardo la sua liquidazione definitiva, precedentemente annunciata, Lehman Brothers Treasury Co. B.V. in liquidazione (“LBT”), attraverso i suoi consulenti legali statunitensi Herbert Smith Freehills Kramer (US) LLP, ha annunciato che il suo agente di collocamento, Seaport Loan Products LLC, ha completato con successo la vendita del credito interaziendale residuo di Classe 4A da 19,6 miliardi di dollari di LBT nei confronti di Lehman Brothers Holdings Inc. Il ricavato netto della vendita, assieme a parte della liquidità disponibile (al netto di vari costi e spese relativi alle vendite e di altre spese amministrative), sarà utilizzato per finanziare una distribuzione finale ai titolari delle obbligazioni esistenti di LBT, dopodiché tali obbligazioni esistenti verranno annullate e LBT sarà definitivamente liquidata. Di conseguenza, LBT cesserà di esistere. LBT prevede che la distribuzione finale avvenga nel corso del mese di ottobre 2026 e che la liquidazione sia completata entro la fine del 2026.

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Daniel Eggermann, Herbert Smith Freehills Kramer (US) LLP

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