BOW (Brands of Wonder), il gruppo internazionale di marchi alla base del brand francese di design LEXON , oggi ha annunciato l'acquisizione di Leblon Delienne , lo studio di scultura francese celebre per aver trasformato icone di cultura pop in oggetti d'arte e design da collezione. L'iniziativa abbina la caratteristica maestria artigianale francese dello studio e collezioni su licenza con la portata internazionale e le competenze digitali di BOW.

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Leblon Delienne Joins LEXON at BOW

Juliette de Blegiers, che ha acquisito la società nel 2018, resterà un azionista di minoranza in Leblon Delienne e continuerà a collaborare assieme a Boris Brault, il fondatore di BOW , e ai team dello studio.

Per oltre 40 anni, Leblon Delienne ha dato vita a personaggi iconici attraverso sculture, figurine, mobili, oggetti d'arte e di design, principalmente in edizioni limitate e numerate. Le sue collezioni su licenza comprendono personaggi Disney, Warner Bros., Peanuts, Playmobil e Sanrio. Lo studio inoltre collabora con artisti, stilisti, interior designer e marchi di lusso per realizzare eccezionali progetti su misura.

I suoi artigiani creano sculture nello studio di Neufchâtel-en-Bray, in Normandia. Leblon Delienne vanta la designazione francese Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV, “Azienda del Patrimonio Vivente”), un riconoscimento ufficiale sotto gli auspici del Ministero francese dell'Economia conferito ad aziende dotate di competenze rare ed eccezionali.

“Leblon Delienne è uno studio davvero unico che trasforma personaggi noti a livello globale in oggetti del desiderio”, ha dichiarato Boris Brault, fondatore e presidente di BOW. “Riunisce tutto ciò che mi ispira: storia, emozione, artigianalità e una visione all'incrocio tra arte, design e cultura pop.

Mentre prospera il mercato globale del collezionismo, guidato da un pubblico adulto sempre più ampio, Leblon Delienne e BOW offrono la perfetta combinazione creativa e strategica. Questo segna una nuova fase nella nostra ambizione di realizzare un gruppo di marchi integrati di arte e design per la casa, ognuno con la propria identità ben definita. Tramite LEXON, abbiamo sviluppato competenze riconosciute nella creazione di collezioni su licenza e collaborazioni con partner rinomati su oggetti di design per tutti i giorni. Con Leblon Delienne, stiamo ora estendendo quell'approccio agli oggetti d'arte da collezione e rafforzando il nostro portafoglio di licenze.

Il nostro obiettivo non è cambiare Leblon Delienne, ma preservarne lo spirito dandogli le risorse per andare avanti: sviluppare nuove collezioni, creare collaborazioni stimolanti, accelerarne la crescita digitale ed ampliarne la presenza internazionale. Sono particolarmente lieto che Juliette rimanga al mio fianco mentre ci accingiamo a iniziare questo nuovo capitolo con i nostri team”.

Da quando è entrata a far parte di BOW nel 2018, LEXON ha quasi quintuplicato le vendite globali di prodotti. I mercati internazionali ora rappresentano l'80% della sua attività, con gli Stati Uniti che costituiscono il principale mercato di e-commerce. Premiata con oltre 250 riconoscimenti internazionali di design, LEXON è commerciata in 90 Paesi attraverso oltre 9.000 punti vendita al dettaglio e vende ogni anno milioni di prodotti.

Il Balloon Dog di LEXON, in collaborazione con Jeff Koons, immaginato con The Broad a Los Angeles, illustra quella combinazione di ambizione creativa e presenza globale. La sua prima edizione ha attratto migliaia di collezionisti in tutto il mondo in meno di un anno.

I collaboratori creativi di Leblon Delienne comprendono Jean-Charles de Castelbajac, Eugeni Quitllet e José Lévy. Sia Quitllet che Lévy hanno realizzato progetti anche per LEXON , riflettendo l'interesse condiviso dei due marchi nel design, nella connessione emotiva e nelle interpretazioni originali di oggetti familiari e di icone culturali.

BOW sosterrà Leblon Delienne con le sue piattaforme digitali e con l'esperienza nella vendita online di oggetti d'arte e da collezione, portando le sue creazioni a nuove fasce di pubblico e rafforzando i rapporti con i collezionisti.

Il gruppo prevede di sviluppare nuove collaborazioni nel settore delle licenze artistiche e sculture esclusive, ampliando nel contempo la distribuzione internazionale. L'ambizione è quella di rendere Leblon Delienne una tappa obbligata per i collezionisti e un nome di spicco mondiale nella scultura da collezione. Il suo studio, gli artigiani e i team basati in Normandia rimarranno al cuore delle attività creative dell'azienda.

“Dal 2018 collaboriamo con i nostri team per conservare e trasmettere l'artigianalità del nostro studio, dando allo stesso tempo alle nostre creazioni una voce unicamente contemporanea”, ha dichiarato Juliette de Blegiers, Chief Brands & Collaborations Officer di BOW. “Abbiamo mantenuto le nostre competenze nelle figurine classiche dei fumetti che hanno reso famosa Leblon Delienne negli anni '80, creando comunque nuovi oggetti da collezione che riflettono la cultura di oggi.

Ciò che ci connette a BOW è un impegno condiviso nella creazione artistica e nella realizzazione di oggetti senza tempo, sempre più ricercati. Leblon Delienne ha un enorme potenziale. Il gruppo porterà un approccio incentrato sui prodotti, sulle capacità digitali e sulla distribuzione globale che completa i nostri punti di forza. Sono orgogliosa di questa collaborazione, che ci consente di continuare la storia del nostro marchio, avvalendoci dei nostri reciproci punti di forza e di un’ambizione condivisa.

Sono anche lieta di continuare questo percorso assieme a Boris Brault e di scrivere insieme questo nostro nuovo capitolo”.

INFORMAZIONI SU LEBLON DELIENNE

Fondata nel 1985, Leblon Delienne è uno studio francese di scultura che reinterpreta le icone della cultura pop attraverso figurine, sculture, mobili e oggetti di design. Riconosciuta con la designazione Azienda del Patrimonio Vivente della Francia, lo studio progetta le sue collezioni a Neufchâtel-en-Bray, in Normandia, Francia.

www.leblon-delienne.com

INFORMAZIONI SU BOW

Fondata da Boris Brault, BOW (Brands of Wonder) è un gruppo internazionale guidato da imprenditori che sviluppa marchi all’incrocio tra design, arte, innovazione e coinvolgimento emotivo. Tra i suoi marchi figura il marchio di design francese LEXON. Il gruppo unisce competenze nello sviluppo dei prodotti, nella distribuzione internazionale e nell’e-commerce.

www.group-bow.com

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Contatto per i media: Sarah Brault – s.brault@group-bow.com





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