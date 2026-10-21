Secondo le previsioni di Forrester (Nasdaq: FORR) per la tecnologia e la sicurezza nel 2027 , i CIO e i CISO si troveranno ad affrontare pressioni sempre maggiori per realizzare ritorni sui propri investimenti nell'IA nelle infrastrutture, nella sicurezza, nella sovranità digitale e nelle tecnologie emergenti. Inoltre, con una spesa tecnologica globale prevista di 6,1 trilioni di dollari nel 2027, i responsabili della tecnologia dovranno bilanciare la governance e il controllo dell'IA con l'innovazione e l'agilità aziendale.

I report delle Previsioni di Forrester offrono conoscenze e prospettive sui segnali e sulle tendenze che consentono ai responsabili e ai rispettivi team di pensare oltre le convenzioni e stimolare idee audaci per l'anno futuro.

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