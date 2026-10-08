Hannah Mann e Abigail Stuart, Cofondatrici di Day One Strategy sono state riconosciute da The LDC Top 50, la classifica dei primi 50 dirigenti aziendali più ambiziosi del 2026.

Il programma è stato creato dall'investitore di private equity LDC, parte del Lloyds Banking Group, in collaborazione con The Times. Dal 2018, ha reso omaggio all'ambizione e ai successi di centinaia di imprenditori eccezionali.

Quest'anno, The LDC Top 50 ha attratto più di 620 nomine da tutto il Regno Unito, evidenziando la profondità dell'ambizione tra i dirigenti che costruiscono attività di successo in tutte le regioni e in tutti i settori.

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