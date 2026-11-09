HTEC, l'azienda leader globale nella tecnologia e nell'ingegneria dell'AI, oggi ha pubblicato il suo studio sul settore dei semiconduttori, secondo il quale il settore è relativamente all'avanguardia nell'adozione dell'AI, ma si trova davanti una sfida più complessa: provare che i progressi tecnici si traducono in un concreto valore aziendale.

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HTEC, the global AI technology and engineering leader, today released its research on the semiconductor sector, which reveals that the sector is relatively advanced in adopting AI but faces a more difficult challenge: proving that technical improvements translate into measurable business value.

Quasi la metà (48%) degli intervistati nel settore dei semiconduttori descrive la propria organizzazione come in fase di ampliamento dell'AI o già nativa per l'AI, rispetto al 44% dell'intero campione.

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Alex Rumble

Direttore del Marketing, HTEC

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