Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo, oggi ha annunciato il suo programma espositivo per la prossima FPGAWorld Conference 2026 , che si svolgerà l'8 settembre 2026, a Stoccolma, Svezia.

Nell'ambito dell'evento, Lattice farà delle presentazioni a tema tecnologiche e ospiterà una vetrina dimostrativa incentrata su come le sue soluzioni FPGA a basso consumo stanno portando avanti l'IoT industriale e le applicazioni di connessione dei sensori.

Chi: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Cosa / Quando (GMT+2): Martedì, 8 settembre 2026 Vetrina dimostrativa Lattice Presentazioni (Orario: 12:20 – 13:35, Sala Brave 05) “Solving Your Power Puzzle: Lattice FPGAs’ Path to Uncompromised Low Power” (La soluzione della tua sfida energetica: gli FPGA di Lattice aprono la strada all'energia a basso consumo senza compromessi) “Practical Security Fundamentals for FPGA Engineers” (Le basi pratiche della sicurezza per gli ingegneri FPGA)

Dove: AFRY, Frösundaleden 2A, 169 70 Solna, Svezia



La FPGAWorld Conference è un forum internazionale per ricercatori, ingegneri, docenti, studenti e hacker. L'evento comprende argomenti come complessi sistemi FPGA SoC analogici/digitali/software, prodotti basati su FPGA/ASIC, casi educativi e industriali, e molto altro.

Risorse di supporto

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Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo. Risolviamo le sfide dei clienti dall'edge al cloud, nei mercati in crescita dell'informatica, delle comunicazioni, dell'industria e dei dispositivi integrati. Con l'aggiunta dei firmware per piattaforme silicon-neutral, leader nel settore di AMI e delle soluzioni di gestibilità delle infrastrutture, Lattice ora offre la piattaforma di controllo e gestione sicura più completa del settore per l'infrastruttura cloud e dei data center per l'intelligenza artificiale. La nostra tecnologia, i nostri rapporti a lungo termine e l'impegno nell'assistenza di prim'ordine permettono ai nostri clienti di liberare rapidamente e facilmente le loro innovazioni per creare un mondo sicuro, intelligente e connesso. Per maggiori informazioni, visitare www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , YouTube , Facebook , WeChat , e Weibo .

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