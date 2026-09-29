Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza e del firmware per piattaforme, oggi ha annunciato la sua partecipazione all’OCP Global Summit 2026. Durante l’evento Lattice e AMI, un’impresa del gruppo Lattice, dimostreranno come un open control plane possa aiutare le imprese a sviluppare un’infrastruttura IA sicura, scalabile e gestibile, dal singolo chip al rack.
Durante l’evento Lattice terrà terrà un intervento di apertura e varie presentazioni tecniche, mostrerà soluzioni aperte di gestione e controllo e ospiterà dimostrazioni interattive di vari aspetti: firmware di piattaforma sicuri, gestibilità delle infrastrutture, gestione dei rack per l’IA, sicurezza a prova di metodi quantistici, connettività e architetture modulari a livello di rack. Le tecnologie Lattice e AMI saranno mostrate in modo completo, evidenziando come le imprese possano realizzare infrastrutture aperte e interoperabili in grado di rispondere alle crescenti esigenze dei data center IA.
- Chi: Lattice Semiconductor e AMI, un’impresa del gruppo Lattice
- Cosa / Quando:
- Intervento di apertura – “The Open Control Plane: From AI Racks to Autonomous Infrastructure” – 13 ottobre alle 09:58 PDT (CET - 9 ore)
- Tenuta da Ford Tamer, amministratore delegato Lattice Semiconductor, e Sanjoy Maity, vice presidente senior e dirigente della business unit presso AMI, questa presentazione esplorerà come le tecnologie aperte e la collaborazione nel settore possono consentire di attuare un modello comune di gestione e controllo per l’IA e per l’infrastruttura di calcolo.
- Tenuta da Ford Tamer, amministratore delegato Lattice Semiconductor, e Sanjoy Maity, vice presidente senior e dirigente della business unit presso AMI, questa presentazione esplorerà come le tecnologie aperte e la collaborazione nel settore possono consentire di attuare un modello comune di gestione e controllo per l’IA e per l’infrastruttura di calcolo.
- Presentazioni tecniche – 12-15 ottobre
- Intervento di apertura – “The Open Control Plane: From AI Racks to Autonomous Infrastructure” – 13 ottobre alle 09:58 PDT (CET - 9 ore)
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Data
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Ora (PDT)
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Titolo della sessione
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12 ottobre
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12:50
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Forging an Open Control Plane for the AI Era
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15:20
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The AMI Vision for Open: Building an Open Control Plane for the AI Data Center Era presented by AMI
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13 ottobre
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13:00
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MHS: Modular Plug-and-Play Workstream Overview
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13:25
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MHS: Onward Towards Industry Adoption – Demonstrating Modular Plug-and-Play Tools and PoC Work
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15:45
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A Unified Power Management Solution for AI and Legacy Data Centers
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14 ottobre
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13:40
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Evolving the Infrastructure Stack
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15 ottobre
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13:05
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Advancing Flash-less Boot in OCP Systems: A Streaming Firmware Architecture for Secure and Scalable Infrastructure
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13:25
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From Code to Data: Advancing the Unified Platform Configuration Interface
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14:45
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Memory Safe Security Across Firmware Stack
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15:20
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Trusted AI-ready Open Firmware
- Area dimostrativa – 13-15 ottobre, stand A53 – A54
- Dimostrazioni tecniche a cura di Lattice e AMI per illustrare la resilienza del firmware di piattaforma, architetture di boot flash-less, gestione della telemetria su scala rack, sicurezza a prova di metodi quantistici, aggregazione di sensori basata sull’IA e tecnologie aperte per la gestione dell’infrastruttura.
- Dove: stand A53 – A54, OCP Global Summit 2026, San Jose Convention Center, San Jose, California.
Risorse di supporto
- Per scoprire di più sulla partecipazione di Lattice e AMI all’OCP Global Summit 2026, inclusi gli interventi di apertura e le sessioni tecniche, le dimostrazioni principali e le opportunità di incontro, andare alla pagina web dedicata all’evento OCP .
- Per maggiori informazioni e per registrarsi alla conferenza visitare https://www.opencompute.org/summit/global-summit
- Per maggiori informazioni su Lattice visitare https://www.latticesemi.com/
Informazioni su Lattice Semiconductor
Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo. Risolviamo le sfide dei clienti dall'edge al cloud, nei mercati in crescita dell'informatica, delle comunicazioni, dell'industria e dei dispositivi integrati. Con l'aggiunta dei firmware per piattaforme silicon-neutral, leader nel settore di AMI e delle soluzioni di gestibilità delle infrastrutture, Lattice ora offre la piattaforma di controllo e gestione sicura più completa del settore per l'infrastruttura cloud e dei data center per l'intelligenza artificiale. La nostra tecnologia, i nostri rapporti a lungo termine e l'impegno nell'assistenza di prim'ordine permettono ai nostri clienti di liberare rapidamente e facilmente le loro innovazioni per creare un mondo sicuro, intelligente e connesso. Per maggiori informazioni, visitare www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , YouTube , Facebook , WeChat , e Weibo .
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