Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza e del firmware per piattaforme, oggi ha annunciato il programma espositivo per l’imminente AutoSens Europe 2026 , che si terrà dal 22 al 24 settembre 2026 a Barcellona, in Spagna.

Nell’ambito dell’evento Lattice terrà una presentazione tecnica e ospiterà un’area dimostrativa incentrata su come le sue soluzioni FPGA a basso consumo di potenza stiano rendendo possibile la sensoristica automotive di nuova generazione, i sistemi avanzati di ausilio alla guida (ADAS) e le applicazioni di networking all’interno dei veicoli.

Chi: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Cosa / Quando (GMT+2): 22 – 24 settembre 2026 Area dimostrativa Lattice presso lo stand n. 215: dal local dimming (“oscuramento totale”) ai sistemi di monitoraggio tramite telecamere, alla sicurezza dei sensori e altro ancora. Presentazione (23 settembre alle 14:30, Sala 5) Efficient 360° threat detection for parked vehicles – A distributed, event-driven approach (“Rilevamento efficiente a 360° delle minacce per veicoli in sosta – Un approccio distribuito e basato sugli eventi”).

Dove: La Farga de L’Hospitalet, Barcellona, Spagna



AutoSens Europe 2026 è la principale conferenza ed esposizione del settore automotive dedicata ai sistemi di percezione, agli ADAS e alle tecnologie per veicoli autonomi. Riunirà oltre 1.000 ingegneri, innovatori e responsabili delle decisioni dell’intera catena di fornitura del settore, presenterà più di 60 relatori di nota competenza e casi di studio tecnici e metterà in mostra soluzioni all’avanguardia per la sensoristica e la visione artificiale.

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Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo. Risolviamo le sfide dei clienti dall'edge al cloud, nei mercati in crescita dell'informatica, delle comunicazioni, dell'industria e dei dispositivi integrati. Con l'aggiunta dei firmware per piattaforme silicon-neutral, leader nel settore di AMI e delle soluzioni di gestibilità delle infrastrutture, Lattice ora offre la piattaforma di controllo e gestione sicura più completa del settore per l'infrastruttura cloud e dei data center per l'intelligenza artificiale. La nostra tecnologia, i nostri rapporti a lungo termine e l'impegno nell'assistenza di prim'ordine permettono ai nostri clienti di liberare rapidamente e facilmente le loro innovazioni per creare un mondo sicuro, intelligente e connesso. Per maggiori informazioni, visitare www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , YouTube , Facebook , WeChat , e Weibo .

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