Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo, oggi ha annunciato che Lattice farà un intervento al 2026 OCP Global Summit. Ford Tamer, Presidente e AD di Lattice Semiconductor, salirà sul palco insieme a Sanjoy Maity, Vicepresidente Senior, AMI Business Unit Leader, Lattice Semiconductor. Insieme illustreranno la crescente esigenza di un comune modello di gestione e controllo per l'AI e l'infrastruttura del calcolo e come la OCP Community possa collaborare per dar vita a questa visione con le tecnologie aperte esistenti. L'intervento si terrà martedì 13 ottobre 2026, alle ore 10 orario della California, presso il San Jose Convention Center (SJCC), South Hall, San Jose, California.

L'OCP Summit è l'evento principale che unisce le menti più orientate al futuro nello sviluppo dell'ecosistema informatico aperto. Il Summit offre alla community OCP da ogni parte del mondo una piattaforma unica per condividere le loro conoscenze, promuovere collaborazioni e presentare progressi all'avanguardia nell'open hardware e software. Al Global Summit 2026, i leader del settore, i ricercatori e i pionieri dalla open community si coinvolgeranno in dialoghi dinamici, workshops formativi e sessioni interattive di ingegneria.

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Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo. Risolviamo le sfide dei clienti dall'edge al cloud, nei mercati in crescita dell'informatica, delle comunicazioni, dell'industria e dei dispositivi integrati. Con l'aggiunta dei firmware per piattaforme silicon-neutral, leader nel settore di AMI e delle soluzioni di gestibilità delle infrastrutture, Lattice ora offre la piattaforma di controllo e gestione sicura più completa del settore per l'infrastruttura cloud e dei data center per l'intelligenza artificiale. La nostra tecnologia, i nostri rapporti a lungo termine e l'impegno nell'assistenza di prim'ordine permettono ai nostri clienti di liberare rapidamente e facilmente le loro innovazioni per creare un mondo sicuro, intelligente e connesso. Per maggiori informazioni, visitare www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , YouTube , Facebook , WeChat , e Weibo .

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